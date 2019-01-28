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Дружина Макрона прийшла на офіційний захід у кросівках

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона з’явилася на офіційному заході в Єгипті у строгому костюмі і кросівках.

Эмманюэль и Брижит Макрон

Таке незвичне поєднання класичного стилю і спорту Бріжит Макрон обрала для відвідування давньоєгипетських храмів.

Фотографії образу першої леді країни з’явилися в Instagram.

Читайте: Як принцеса Діана? Меланія Трамп у вишуканій сукні на прийомі

До речі, незвичними образами дивує і перша леді США Меланія Трамп. Наприклад, коли у Техасі вирував ураган Харві вона з’явилася у туфлях з 12-сантиметровою шпилькою. Люди не зрозуміли такого підходу і розкритикували її за неправильний дрес-код.

Фото: brigittemacron.france

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