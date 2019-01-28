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Емма Стоун чи Марго Роббі: найсексуальніші зірки на SAG Awards 2019

У Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США SAG Awards 2019. Ми зібрали найсексуальніших зірок з червоної доріжки.

SAG Awards 2019

На червоній доріжці SAG Awards 2019 красувався весь бомонд Голлівуду.

Читайте: Богемська рапсодія vs Чорна пантера: лауреати премії Гільдії кіноакторів США

Зірки зі стилістами і візажистами завжди заморочуються своїми виходами, адже на них дивитиметься весь світ.

Ми зібрали також найсексуальніших красунь кіноіндустрії.

Чий образ у стилі старого Голлівуду вам сподобався найбільше на червоній доріжці премії SAG Awards 2019:

До речі, за версією Гільдії продюсерів, найкращим фільмом став Зелена книга.

Фото: Getty Images

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