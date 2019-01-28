У Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США SAG Awards 2019. Ми зібрали найсексуальніших зірок з червоної доріжки.
На червоній доріжці SAG Awards 2019 красувався весь бомонд Голлівуду.
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Зірки зі стилістами і візажистами завжди заморочуються своїми виходами, адже на них дивитиметься весь світ.
Ми зібрали також найсексуальніших красунь кіноіндустрії.
Чий образ у стилі старого Голлівуду вам сподобався найбільше на червоній доріжці премії SAG Awards 2019:
До речі, за версією Гільдії продюсерів, найкращим фільмом став Зелена книга.
Фото: Getty Images
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