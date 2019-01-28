19-річний хлопець у жіночому образі Білал Хассані представить Францію на Євробаченні 2019.

Білал Хассані представить Францію на Євробаченні 2019 з піснею Roi, що в перекладі “король”.

На образ співака вплинула Кончіта Вурст. Після її перемоги у 2012 році на європейському пісенному конкурсі, Білал Хассані вирішив стати епатажною музою.

Білал переміг на Destination Eurovision, де відбирають претендентів на Євробачення у Франції.

Пісня Франції на Євробачення 2019: Білал Хассані – Roi

У пісні виконавець зазначає, що він той, ким є, і завжди ним був. Нехай багато людей і намагаються підігнати всіх під одну гребінку, вчать по “ящику”, як повинно бути правильно, він все одно залишається собою.

У кліпі використовували багато дитячих відео зірки, де він співає, грає і танцює.

Біографія Білала Хассані

Співак і YouTube-блогер Білал Хассані народився у Парижі 9 вересня 1999 року, але його родина родом з Марокко.

Популярним виконавець став у 2015 році. Він виконує музику у стилі поп.

У нього є ступінь бакалавра з філології.

– З 9 років я пристрастився до Євробачення, як у художньому аспекті, так і символічному: у всіх цих культурах і відмінностях, які об’єднує музика, є справжня магія цього великого шоу, – пише Білал.

Хлопець зробив камінг аут у 2017. Не дивлячись на те, що він систематично отримує погрози на свою адресу, його вважають іконою французької молоді ЛГБТ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bilal Hassani (@iambilalhassani) 26 Янв 2019 в 11:08 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bilal Hassani (@iambilalhassani) 12 Окт 2018 в 8:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bilal Hassani (@iambilalhassani) 19 Авг 2018 в 10:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bilal Hassani (@iambilalhassani) 4 Окт 2017 в 10:31 PDT

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що TAYANNA відмовилася від Євробачення 2019.

Фото: Bilal Hassani