19-річний хлопець у жіночому образі Білал Хассані представить Францію на Євробаченні 2019.
Білал Хассані представить Францію на Євробаченні 2019 з піснею Roi, що в перекладі “король”.
На образ співака вплинула Кончіта Вурст. Після її перемоги у 2012 році на європейському пісенному конкурсі, Білал Хассані вирішив стати епатажною музою.
Білал переміг на Destination Eurovision, де відбирають претендентів на Євробачення у Франції.Читайте: Стали відомі ведучі Євробачення 2019 Нацвідбір на Євробачення 2019: порядок виступу учасників Перші ставки на Євробачення 2019: на якому місці Україна
Пісня Франції на Євробачення 2019: Білал Хассані – Roi
У пісні виконавець зазначає, що він той, ким є, і завжди ним був. Нехай багато людей і намагаються підігнати всіх під одну гребінку, вчать по “ящику”, як повинно бути правильно, він все одно залишається собою.
У кліпі використовували багато дитячих відео зірки, де він співає, грає і танцює.
Біографія Білала Хассані
Співак і YouTube-блогер Білал Хассані народився у Парижі 9 вересня 1999 року, але його родина родом з Марокко.
Популярним виконавець став у 2015 році. Він виконує музику у стилі поп.
У нього є ступінь бакалавра з філології.
– З 9 років я пристрастився до Євробачення, як у художньому аспекті, так і символічному: у всіх цих культурах і відмінностях, які об’єднує музика, є справжня магія цього великого шоу, – пише Білал.
Хлопець зробив камінг аут у 2017. Не дивлячись на те, що він систематично отримує погрози на свою адресу, його вважають іконою французької молоді ЛГБТ.
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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що TAYANNA відмовилася від Євробачення 2019.
Фото: Bilal Hassani