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Євробачення 2019: результати жеребкування країн-учасниць

У Тель-Авіві пройшло жеребкування країн-учасниць Євробачення 2019. Які країни будуть представлені у першому півфіналі конкурсу, а які виступатимуть у другому – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Жеребьевка Евровидение 2019

За результатами жеребкування, Україна буде представлена у першому півфіналі Євробачення 2019, повідомляє Eurovision Song Contest.

Так, у першому півфіналі 14 травня виступлять:

Перша половина

  • Словенія
  • Білорусь
  • Чеська Республіка
  • Чорногорія
  • Кіпр
  • Сербія
  • Фінляндія
  • Польща
  • Угорщина

Друга половина

  • Естонія
  • Португалія
  • Сан-Марино
  • Ісландія
  • Грузія
  • Австралія
  • Бельгія
  • Україна
  • Греція

А у другому півфіналі 16 травня виступлять:

Перша половина

  • Швейцарія
  • Швеція
  • Ірландія
  • Австрія
  • Молдова
  • Латвія
  • Румунія
  • Данія
  • Вірменія

Друга половина

  • Албанія
  • Азербайджан
  • Ф.Ю. Македонія
  • Норвегія
  • Росія
  • Нідерланди
  • Хорватія
  • Литва
  • Мальта

Порядок виступів учасників традиційно визначатимуть продюсери шоу.

Країни Великої п’ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Велика Британія) і країна-господиня конкурсу – Ізраїль голосуватимуть так:

Іспанія, Франція та Ізраїль голосуватимуть у першому півфіналі.

Німеччина, Італія та Велика Британія проголосують у другому напівфіналі.

Нагадаємо, 9 та 16 лютого пройдуть півфінали Нацвідбору на Євробачення, а 23 лютого пройде фінал, де і оберуть учасника, який поїде представляти україну на Євробаченні 2019.

ФотоStijn Smulders / Eurovision Song Contest

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