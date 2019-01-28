У Тель-Авіві пройшло жеребкування країн-учасниць Євробачення 2019. Які країни будуть представлені у першому півфіналі конкурсу, а які виступатимуть у другому – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
За результатами жеребкування, Україна буде представлена у першому півфіналі Євробачення 2019, повідомляє Eurovision Song Contest.
Так, у першому півфіналі 14 травня виступлять:
Перша половина
- Словенія
- Білорусь
- Чеська Республіка
- Чорногорія
- Кіпр
- Сербія
- Фінляндія
- Польща
- Угорщина
Друга половина
- Естонія
- Португалія
- Сан-Марино
- Ісландія
- Грузія
- Австралія
- Бельгія
- Україна
- Греція
А у другому півфіналі 16 травня виступлять:
Перша половина
- Швейцарія
- Швеція
- Ірландія
- Австрія
- Молдова
- Латвія
- Румунія
- Данія
- Вірменія
Друга половина
- Албанія
- Азербайджан
- Ф.Ю. Македонія
- Норвегія
- Росія
- Нідерланди
- Хорватія
- Литва
- Мальта
Порядок виступів учасників традиційно визначатимуть продюсери шоу.
Країни Великої п’ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Велика Британія) і країна-господиня конкурсу – Ізраїль голосуватимуть так:
Іспанія, Франція та Ізраїль голосуватимуть у першому півфіналі.
Німеччина, Італія та Велика Британія проголосують у другому напівфіналі.
Нагадаємо, 9 та 16 лютого пройдуть півфінали Нацвідбору на Євробачення, а 23 лютого пройде фінал, де і оберуть учасника, який поїде представляти україну на Євробаченні 2019.