У Тель-Авіві пройшло жеребкування країн-учасниць Євробачення 2019. Які країни будуть представлені у першому півфіналі конкурсу, а які виступатимуть у другому – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

За результатами жеребкування, Україна буде представлена у першому півфіналі Євробачення 2019, повідомляє Eurovision Song Contest.

Так, у першому півфіналі 14 травня виступлять:

Перша половина

Словенія

Білорусь

Чеська Республіка

Чорногорія

Кіпр

Сербія

Фінляндія

Польща

Угорщина

Друга половина

Естонія

Португалія

Сан-Марино

Ісландія

Грузія

Австралія

Бельгія

Україна

Греція

А у другому півфіналі 16 травня виступлять:

Перша половина

Швейцарія

Швеція

Ірландія

Австрія

Молдова

Латвія

Румунія

Данія

Вірменія

Друга половина

Албанія

Азербайджан

Ф.Ю. Македонія

Норвегія

Росія

Нідерланди

Хорватія

Литва

Мальта

Порядок виступів учасників традиційно визначатимуть продюсери шоу.

Країни Великої п’ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Велика Британія) і країна-господиня конкурсу – Ізраїль голосуватимуть так:

Іспанія, Франція та Ізраїль голосуватимуть у першому півфіналі.

Німеччина, Італія та Велика Британія проголосують у другому напівфіналі.

Нагадаємо, 9 та 16 лютого пройдуть півфінали Нацвідбору на Євробачення, а 23 лютого пройде фінал, де і оберуть учасника, який поїде представляти україну на Євробаченні 2019.

Фото: Stijn Smulders / Eurovision Song Contest