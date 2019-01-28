Сьогодні український музикант і соліст гурту Океан Ельзи заявив про те, що не балотуватиметься у президенти України у 2019 році. Це викликало бурхливу реакцію у мережі.

Під постом Вакарчука у Facebook користувачі розділилися на два табори: хтось підтримав його рішення, а деякі були розчаровані таким розвитком подій.

Більшість людей повністю погодилася з музикантом і поквапилась висловити це у коментарях:

– Молодець, свою репутацію псувати виборами не захотів. – Гідний вчинок для розумного і вірного сина України! Політикою повинні займатися політики! Молодець! – Якщо він дійсно не балотуватиметься у президенти, то я знову почну слухати його пісні, які так завжди любила. – Пишіть нові пісні! Думаю, якщо б ви були президентом, то не змогли б віддавати на сцені такі емоції, які йдуть зараз.

Але деякі все ж почали дорікати музиканту:

– Ех, Святослав, Святослав, а нам то що тепер робити?

– Святослав, я до останнього сподівалася, що ви братимете участь у виборах, адже хто, як не ви здатні змінити нашу країну на краще, я – людина старшого покоління, але вірю у те, що саме молодь здатна побороти цю корумповану систему.

Інші запропонували музиканту все ж спробувати свої сили на політичній ниві і зробити це у 2019 році:

– Але на парламентських потрібно йти на ви, потрібно брати відповідальність на себе і змінювати нашу країну, вам вірять, за вами підуть. – Сподіваюся у жовтні побачити Святослава таки у краватці.

Багато користувачів почали цікавитися думкою Вакарчука щодо того, кого серед кандидатів у президенти він підтримує. Однак питання так і залишилися без відповіді.

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До речі, у сьогоднішній заяві про участь у виборах президента Вакарчук сказав, що у джинсах він може зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку.