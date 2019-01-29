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BAHROMA – учасник національного відбору на Євробачення 2019

BAHROMA боротимуться за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю гурту.

BAHROMA – учасник національного відбору на Євробачення 2019

Гурт BAHROMA став учасником нацвідбору на Євробачення 2019.

Нацвідбір на Євробачення 2019: BAHROMA

Альтернативний колектив BAHROMA утворився в 2009 році, хоча деякі відраховують старт групи від 2011 року, коли вийшов їхній сингл Надовго. Саме в 2011 BAHROMA пробувала вперше підкорити Національний відбір на Євробачення і навіть вийшла до фіналу.

Назва BAHROMA розшифровується першими літерами прізвища та імені фронтмена колективу Романа Бахарєва (гітара, вокал). Також до складу групи входять:

  • Дмитро Крузо – гітара;
  • Юрій Нацвлішвілі – бас-гітара;
  • Олександр Баринов – ударні.

Дебютний альбом під назвою Всередині BAHROMA презентувала в 2014. У 2015 група порадувала шанувальників міні-альбомом з п’яти пісень під назвою ИПИ. На цій платівці як саунд-продюсер виступив Мілош Єліч – клавішник гурту Океан Ельзи.

10 червня 2015 року музичний колектив презентував відеороботу на трек На глибині. Пізніше група випустила 1-й сингл з третього альбому Плюс Мінус само.

Четвертий альбом BAHROMA DOM вийшов півтора роки тому. Відомо, що пісні були написані в європейському турі протягом року.

Пісню на Євробачення 2019 BAHROMA поки тримає в секреті, але обіцяє композицію зі зворушливим настроєм.

До слова, всі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення 2019 можна послухати у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: BAHROMA

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