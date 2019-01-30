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Ірина Шейк з чоловічою стрижкою і без макіяжу

Топ-модель Ірина Шейк позувала у Парижі для чорно-білої фотосесії глянцю.

Ирина Шейк

Ірина Шейк опублікувала в Instagram знімок з нової фотосесії для ювілейного номера французького журналу Numero.

Глянцю виповнилося 20 років.

На багатьох фото Ірина і зовсім представлена в чоловічому образі, а на деяких – у своєму звичному жіночному стилі.

Стайлінг Шейк підготувала Бабет Джиан, зачіска від Тааніт Доан, а макіяж – Марі Дюара.

Читайте: Емма Стоун або Марго Роббі: найсексуальніші зірки на SAG Awards 2019

 

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До слова, поки Ірина Шейк знімається для французького журналу, її чоловік – Бредлі Купер прийшов на концерт до Леді Гаги.

Співачка витягла партнера по знімальному майданчику на сцену і змусила з нею заспівати.

Відсилка до їх фільму Народження зірки (Він, до речі, номінуваний на Оскар 2019). Подивіться на це прямо зараз.

Головне фото: irinashayk

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