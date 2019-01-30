Топ-модель Ірина Шейк позувала у Парижі для чорно-білої фотосесії глянцю.

Ірина Шейк опублікувала в Instagram знімок з нової фотосесії для ювілейного номера французького журналу Numero.

Глянцю виповнилося 20 років.

На багатьох фото Ірина і зовсім представлена в чоловічому образі, а на деяких – у своєму звичному жіночному стилі.

Стайлінг Шейк підготувала Бабет Джиан, зачіска від Тааніт Доан, а макіяж – Марі Дюара.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irinashayk (@irinashayk) 29 Янв 2019 в 12:27 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Lions (@thelionsny) 28 Янв 2019 в 1:19 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Peter Lindbergh (@therealpeterlindbergh) 29 Янв 2019 в 11:41 PST

До слова, поки Ірина Шейк знімається для французького журналу, її чоловік – Бредлі Купер прийшов на концерт до Леді Гаги.

Співачка витягла партнера по знімальному майданчику на сцену і змусила з нею заспівати.

Відсилка до їх фільму Народження зірки (Він, до речі, номінуваний на Оскар 2019). Подивіться на це прямо зараз.

Головне фото: irinashayk