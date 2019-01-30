PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / Концерт Twenty One Pilots у Києві: фанати вишикувалися в гігантську чергу/

Концерт Twenty One Pilots у Києві: фанати вишикувалися в гігантську чергу

У Києві сьогодні вперше виступає популярний американський дует Twenty One Pilots. Фанати ще за кілька годин до концерту утворили гігантську чергу біля Палацу Спорту.

Концерт Twenty One Pilots у Києві

Сам концерт Twenty One Pilots почався о 19.00, але вже о 14.00 під стінами Палацу Спорту зібрався натовп шанувальників творчості гурту, щоб опинитися якомога ближче до сцени, передає УНН.

Багато фанатів займали чергу ще з 4.00 ранку, а деякі стояли під дверима вже добу.

У багатьох шанувальників на одязі жовті стрічки, що символізують гурт.

  • image
  • image
  • image
Концерт Twenty One Pilots у Києві: фанати вишикувалися в гігантську чергу / 3 фотографии

Читайте: Найкращий день: Потап і Олег Винник презентували спільний кліп

У жовтні Twenty One Pilots випустив новий альбом під назвою Trench.

Фото: kiev.informator.ua

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Благодійний концерт Океану Ельзи в Києві: скільки грошей зібрали
Щедрик із симфонічним оркестром: різдвяний концерт у Києві
В останній раз: в Україну приїде легендарний гурт Kiss
У Швеції жуйка на концерті спровокувала бійку
Затори, автобуси фанатів і улюблені хіти: як Іглесіас запалив у Києві
У ніч на 20 серпня в магазинах АТБ стартує продаж квитків на шоу Іглесіаса
Die Antwoord прогулялися Києвом – перші фото
Джон Малкович і Рікардо Муті: грандіозний концерт на Софійській площі
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка