У Києві сьогодні вперше виступає популярний американський дует Twenty One Pilots. Фанати ще за кілька годин до концерту утворили гігантську чергу біля Палацу Спорту.
Сам концерт Twenty One Pilots почався о 19.00, але вже о 14.00 під стінами Палацу Спорту зібрався натовп шанувальників творчості гурту, щоб опинитися якомога ближче до сцени, передає УНН.
Багато фанатів займали чергу ще з 4.00 ранку, а деякі стояли під дверима вже добу.
У багатьох шанувальників на одязі жовті стрічки, що символізують гурт.
Концерт Twenty One Pilots у Києві: фанати вишикувалися в гігантську чергу / 3 фотографии
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У жовтні Twenty One Pilots випустив новий альбом під назвою Trench.
Фото: kiev.informator.ua
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