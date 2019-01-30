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Леся Нікітюк похизувалася вечерею на глибині майже 6 м

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала свій відпочинок на Мальдівах.

Леся Нікітюк похизувалася вечерею на глибині майже 6 м

Телеведуча Леся Нікітюк розповіла своїм прихильникам про відвідини незвичайного підводного ресторану на Мальдівах.

– Нереально крутий ресторан, який знаходиться на глибині, 5,8 м! Я мріяла побувати тут, бо коли знімали відому тревел програму, то когось з ведучих відправляли сюди, а мене в Варанасі, – розповіла телеведуча.

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На світлинах Леся позує у короткій сукні з глибоким декольте.

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Леся Нікітюк похизувалася вечерею на глибині майже 6 м / 4 фотографии

Раніше Леся Нікітюк склала список країн, де найчастіше грабують туристів.

Фото: lesia_nikituk 

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