Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала свій відпочинок на Мальдівах.
Телеведуча Леся Нікітюк розповіла своїм прихильникам про відвідини незвичайного підводного ресторану на Мальдівах.
– Нереально крутий ресторан, який знаходиться на глибині, 5,8 м! Я мріяла побувати тут, бо коли знімали відому тревел програму, то когось з ведучих відправляли сюди, а мене в Варанасі, – розповіла телеведуча.
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На світлинах Леся позує у короткій сукні з глибоким декольте.
Леся Нікітюк похизувалася вечерею на глибині майже 6 м
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Раніше Леся Нікітюк склала список країн,
. де найчастіше грабують туристів
Фото: lesia_nikituk
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