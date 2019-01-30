Українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona презентувала пісню Обіцянки.
Трек Alyona Alyona з’явився на офіційному каналі на YouTube.
Днями виконавиця Alyona Alyona потрапила в скандал. Вона заявила, що її обманом заманили на форум Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом, на якому президент України Петро Порошенко оголосив про наміри балотуватися на другий термін.
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Заяву співачка написала у Facebook. В Адміністрації президента показали іменне запрошення для Олени Савраненко, крім того зазначили, що співачка просиділа до кінця. Після цього старий пост виконавиця видалила, а замість нього з’явився новий.
– Мій останній коментар, – написала співачка і прикріпила посилання на свій новий трек.
До слова, раніше переможці Х-фактора 9 гурт ZBSband в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіли про свої стосунки з Настею Каменських і про творчі плани на майбутнє.
Фото: alyona.alyona.official