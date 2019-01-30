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Українська пісня потрапила у топ-10 Євробачення

Переможниця Євробачення 2016 Джамала потрапила у десятку найкращих пісень конкурсу.

Джамала

Організатори Євробачення запустили онлайн-голосування за найкращу пісню минулих років.

Саме пісня 1944 Джамали потрапила у десятку найкращих, вона ділить п’яте місце з виконавцем зі Швеції Монсем Сельмерлевим.

Голосування проходить на офіційному сайті Євробачення.

Всього на сайті проголосувало 40 тисяч користувачів. Відсоток голосів за Джамалу складає 8%.

На перших сходинках рейтингу опинилися Euphoria у виконанні шведської співачки Лорін (26%), Fairytale Олександра Рибака від Норвегії (14%) і Toy ізраїльської співачки Нетти Барзілай (13%).

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До речі, 19-річний хлопець у жіночому образі Білал Хассані представить Францію на Євробаченні 2019.

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