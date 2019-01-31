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13 років кохання! Ані Лорак розлучилася з чоловіком

Сьогодні завершилась історія кохання української співачки Ані Лорак та турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу.

13 років кохання! Ані Лорак розлучилася з чоловіком

31 січня Ані Лорак та Мурат Налчаджиоглу розлучилися у київському суді.

Вони були разом 13 років. Познайомилися у 2005 році, а весілля зіграли у 2009 році.

Історія кохання почалася, коли Ані Лорак приїхала на відпочинок до Туреччини. Тоді молодий бізнесмен почав впадати за красунею, але у відносини це не переросло. І лише за рік, коли Кароліна приїхала туди знову, у них почалися стосунки.

У 2006 році він переїхав до Києва і зайнявся ресторанним бізнесом, а у 2008 році красиво покликав її заміж.  Пропозицію Мурат коханій зробив  на мюзиклі у Парижі. У 2011 році у них народилася донька.

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13 років кохання! Ані Лорак розлучилася з чоловіком / 8 фотографий

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Нагадаємо, що найбагатший чоловік планети Джефф Безос розлучається зі своєю дружиною Маккензі через коханку.

Фото: anilorak

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