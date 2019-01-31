Відома співачка Бейонсе оголосила конкурс для своїх прихильників, у якому призами стали довічні квитки на концерти виконавиці.

Про розіграш Бейонсе повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Абонемент на концерти співачки буде діяти по всьому світу до кінця життя переможця.

Проте є специфічна умова його отримання.

Щоб отримати довічний квиток варто 22 дні дотримуватися суворої веганської дієти.

Читайте: Концерт Twenty One Pilots у Києві: фанати вишикувалися в гігантську чергу

До слова, Бейонсе та її чоловік репер Jay-Z харчуються виключно рослинною їжею та пропагують життя без м’яса.

Розіграш проходитиме спільно з організацією Greenprint Project.

Ім’я переможця визначать випадковим вибором комп’ютера 22 квітня 2019.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Бейонсе потрапила до топу найпопулярніших користувачів Instagram.

Фото: beyonce