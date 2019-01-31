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Бейонсе роздає довічні квитки на свої концерти. Але є умова

Відома співачка Бейонсе оголосила конкурс для своїх прихильників, у якому призами стали довічні квитки на концерти виконавиці.

Бейонсе роздає довічні квитки на свої концерти. Але є умова

Про розіграш Бейонсе повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Абонемент на концерти співачки буде діяти по всьому світу до кінця життя переможця.

Проте є специфічна умова його отримання.

Щоб отримати довічний квиток варто 22 дні дотримуватися суворої веганської дієти.

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До слова, Бейонсе та її чоловік репер Jay-Z харчуються виключно рослинною їжею та пропагують життя без м’яса.

Розіграш проходитиме спільно з організацією Greenprint Project.

Ім’я переможця визначать випадковим вибором комп’ютера 22 квітня 2019.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Бейонсе потрапила до топу найпопулярніших користувачів Instagram.

Фото: beyonce

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