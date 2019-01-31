Відомий американський виконавець Дрейк зробив замовлення в McDonalds і залишив по 10 тисяч доларів чайових касирам.
Студент Університету Південної Каліфорнії побачив, що Дрейк робить замовлення в McDonalds, та виклав фотографію у Twitter.
За словами очевидця, репер замовив бургери і залишив двом співробітницям по $10 тис. чайових.
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Пізніше Дрейк і сам запостив фото з Маку в Instagram.
Про гроші він, звичайно, не написав, але в його щедрості люди не сумніваються.
Згадаймо хоча б, як виконавець роздав людям мільйон доларів у кліпі God’s Plan.
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M’s
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