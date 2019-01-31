PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Дрейк залишив касиркам McDonalds по $10 тис. чайових/

Дрейк залишив касиркам McDonalds по $10 тис. чайових

Відомий американський виконавець Дрейк зробив замовлення в McDonalds і залишив по 10 тисяч доларів чайових касирам.

Drake

Студент Університету Південної Каліфорнії побачив, що Дрейк робить замовлення в McDonalds, та виклав фотографію у Twitter.

За словами очевидця, репер замовив бургери і залишив двом співробітницям по $10 тис. чайових.

Читайте: Популярний репер Drake побив рекорд The Beatles

Пізніше Дрейк і сам запостив фото з Маку в Instagram.

Про гроші він, звичайно, не написав, але в його щедрості люди не сумніваються.

Згадаймо хоча б, як виконавець роздав людям мільйон доларів у кліпі God’s Plan.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

M’s

Публикация от champagnepapi (@champagnepapi)

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рецензія на фільм Крути 1918: політична агітка чи патріотична драма
Ірина Шейк з чоловічою стрижкою і без макіяжу
Емма Стоун чи Марго Роббі: найсексуальніші зірки на SAG Awards 2019
Найсексуальніші чоловіки 40+ у Голлівуді (ГОЛОСУВАННЯ)
Вони повернулися: Backstreet Boys випустили новий альбом DNA
Рецензія на фільм Зелена книга: препаруємо расизм гострим гумором
Скандал на Оскарі 2019: британка просить зняти з номінації фільм про вбивство сина
Рецензія на фільм Крід ІІ. Спадок Роккі Бальбоа: як побороти батьківські комплекси
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка