Британська топ-модель Кара Делевінь знялася для бренду Balmain у рамках колекції весна-літо 2019.
Британська модель знялася у рекламі оголеною.
– Мені дуже подобається Кара і мені навіть не хочеться бачити на ній одяг, – розповідає фотограф Рустем.
У кадрі два ключових акценти – тіло Кари і логотип бренду у вигляді букви B.
Знімок був опублікований на сторінці
Рустена.
Цей кадр нагадує знімок з далекого 1993 року. Саме тоді Патрік Демаршельє зняв Джанет Джексон. Але фотограф зазначив, що не варто повністю ототожнювати ці дві роботи. Головна мета – продемонструвати інклюзивність сучасного світу і Balmain у тому числі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
I LOVE U
Публикация от
OLIVIER R. (@olivier_rousteing) 30 Янв 2019 в 3:52 PST
Читайте: Дружина Макрона прийшла на офіційний захід у кросівках
До речі, супермодель
Valentino в Парижі (Франція). Наомі Кемпбелл взяла участь у показі
Фото: caradelevingne
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+