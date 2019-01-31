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Кара Делевінь оголилася для відомого бренду

Британська топ-модель Кара Делевінь знялася для бренду Balmain у рамках колекції весна-літо 2019.

Кара Делевінь оголилася для відомого бренду

Британська модель знялася у рекламі оголеною.

– Мені дуже подобається Кара і мені навіть не хочеться бачити на ній одяг, – розповідає фотограф Рустем.

У кадрі два ключових акценти – тіло Кари і логотип бренду у вигляді букви B.

Знімок був опублікований на сторінці Рустена.

Цей кадр нагадує знімок з далекого 1993 року. Саме тоді Патрік Демаршельє зняв Джанет Джексон. Але фотограф зазначив, що не варто повністю ототожнювати ці дві роботи. Головна мета – продемонструвати інклюзивність сучасного світу і Balmain у тому числі.

 

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Публикация от OLIVIER R. (@olivier_rousteing)

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До речі, супермодель Наомі Кемпбелл взяла участь у показі Valentino в Парижі (Франція).

Фото: caradelevingne

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