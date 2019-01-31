У мережі з’явилася піратська версія пісні для національного відбору на Євробачення 2019 від групи KAZKA.
Піратська версія треку Apart групи KAZKA для
з’явилася на YouTube. нацвідбору на Євробачення
У Instagram група закликала своїх прихильників дочекатися офіційного релізу і слухати якісний контент.
Читайте: KAZKA – учасник національного відбору на Євробачення 2019
– Друзі! На жаль, за лічені години до офіційної прем’єри в мережі з’явилася піратська версія записи Apart. Реліз відбудеться сьогодні о 22.00. Закликаємо, дочекайтеся прем’єри, слухайте якісний контент, – написали учасники колективу.
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До речі, перед Новим роком вийшла
. англомовна версія хіта Плакала
Фото: kazka.band
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