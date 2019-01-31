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Пісню KAZKA для нацвідбору на Євробачення злили в мережу

У мережі з’явилася піратська версія пісні для національного відбору на Євробачення 2019 від групи KAZKA.

Пісню KAZKA для нацвідбору на Євробачення злили в мережу

Піратська версія треку Apart групи KAZKA для нацвідбору на Євробачення з’явилася на YouTube.

У Instagram група закликала своїх прихильників дочекатися офіційного релізу і слухати якісний контент.

Читайте: KAZKA – учасник національного відбору на Євробачення 2019

– Друзі! На жаль, за лічені години до офіційної прем’єри в мережі з’явилася піратська версія записи Apart. Реліз відбудеться сьогодні о 22.00. Закликаємо, дочекайтеся прем’єри, слухайте якісний контент, – написали учасники колективу.

До речі, перед Новим роком вийшла англомовна версія хіта Плакала.

Фото: kazka.band

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