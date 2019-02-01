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KHAYAT представив пісню на нацвідбір на Євробачення 2019

Співак KHAYAT представив офіційну версію пісні Ever, з якою він побореться за можливість представляти Україну на Євробаченні 2019.

KHAYAT

KHAYAT презентував англомовну композицію Ever – конкурсну пісню на нацвідбір на Євробачення 2019.

На своїй сторінці в Instagram співак нічого не написав про історію цієї пісні, але підписники залишають дуже схвальні відгуки.

Музикант виступить 16 лютого у другому півфіналі нацвідбору під шостим номером.

KHAYAT – Ever – слухати пісню з відбору на Євробачення 2019

Біографію учасника національного відбору на Євробачення 2019 KHAYAT читайте тут.

Фото: ado.khayat

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