Українська співачка Оля Полякова презентувала новий ЕР Королева ночи. В альбом увійшли 7 пісень, серед яких хіти Королева ночи и Бывший.
Новий альбом Олі Полякової Королева ночи представляє співачку більш драматичною, глибокою і вразливою. В її образі з’явився новий, гострий і пристрасний нерв.
В ЕР увійшли сім пісень, серед яких хіти Королева ночи и Бывший.
Новий альбом Полякової про тих жінок, які люблять життя таким, яким його хочеться любити.
Прем’єра вже доступна на всіх цифрових і стримінгових майданчиках країни.
Слухати альбом Королева ночи
Королева ночи
Лед тронулся
Любовница
Звонила
Мадонна
Семирамида
Бывший
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