Українська співачка Оля Полякова презентувала новий ЕР Королева ночи. В альбом увійшли 7 пісень, серед яких хіти Королева ночи и Бывший.

Новий альбом Олі Полякової Королева ночи представляє співачку більш драматичною, глибокою і вразливою. В її образі з’явився новий, гострий і пристрасний нерв.

В ЕР увійшли сім пісень, серед яких хіти Королева ночи и Бывший.

Новий альбом Полякової про тих жінок, які люблять життя таким, яким його хочеться любити.

Прем’єра вже доступна на всіх цифрових і стримінгових майданчиках країни.

Слухати альбом Королева ночи

Королева ночи

Лед тронулся

Любовница

Звонила

Мадонна

Семирамида

Бывший

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