1 лютого стартує 44 Ukrainian Fashion Week. Розклад і список дизайнерів – далі в матеріалі.

Ukrainian Fashion Week триватиме п’ять днів – з 1 по 5 лютого.

Будуть представлені 50 дизайнерських брендів, пройде 39 шоу, 10 презентацій, 4 спеціальних проекти, 6 лекцій та публічних обговорень.

Відбудеться показ у Мистецькому Арсеналі.

П’ятниця, 1 лютого

15.30 POUSTOVIT main catwalk

16.00 BE SUSTAINABLE! project presentation sustainable fashion space

16.30 ELENA BURENINA main catwalk

17.00 A.M.G. main catwalk

17.30 OLEYNIK STUDIO FOR AO2 presentation art space 2

18.00 FROLOV <3 SOVA for 100% LIFE main catwalk

18.30 A press conference of the FIGHTFORLOVE project from 100% LIFE x FROLOV <3 SOVA media space

19.00 Non-existent Tribes Project by Oksana Levchenya art space 3

19.30 FINCH main catwalk

20.00 YANA CHERVINSKA main catwalk

20.30 POLINA VELLER presentation art space 1

21.00 VALERY KOVALSKA party main catwalk

Субота, 2 лютого

12.00 ISKO x KSENIA SCHNAIDER public talk sustainable fashion space

14.00 LAKE STUDIO see invitation

15.00 JEAN GRITSFELDT see invitation

16.00 ARUTIUNOVA main catwalk

16.30 PRZHONSKAYA main catwalk

17.00 KATERINA KVIT / T.MOSCA right wing

17.00 Lucky look presentation art space 1

17.30 GASANOVA main catwalk

18.00 BOB BASSET x HAMLET ZINKOVSKYI Objects presentation art space 4

18.30 LARISA LOBANOVA main catwalk

19.00 FLOW THE LABEL see invitation

19.30 Fashion Film Festival Kyiv 2019 presentation media space

20.00 SIX. main catwalk

Неділя, 3 лютого

13.00 Jatual Kyiv stop over presentation see invitation

14.00 ARTEMKLIMCHUK main catwalk

14.30 JULIYA KROS (J.Perekriostova) right wing, Chervinska / Masliy / RCR Khomenko

15.00 BE SUSTAINABLE! public talk sustainable fashion space

15.30 GUNIA PROJECT see invitation

16.00 DZHUS right wing

16.30 IRYNA DIL ‘main catwalk

17.00 THEO see invitation

17.30 GOLETS main catwalk

18.00 VOROZHBYT & ZEMSKOVA main catwalk

18.30 DOMANOF presentation art space 2

19.00 DAFNA MAY main catwalk

19.30 RYBALKO right wing

20.00 A / RAISE main catwalk

20.30 AYSINA main catwalk

Понеділок, 4 лютого

16.30 Конкурентоспроможність: як українським брендам чоловічого одягу змагатися з мас-магазинами і люксом men’s space

17.00 SANNA ONE main catwalk

17.30 SERGEY ERMAKOV presentation art space 4

18.00 KATERINA RUTMAN main catwalk

18.30 SONYA MONINA main catwalk

19.00 Лекція Дар’ї Марусик, Soon Store. Шлях до свідомого життя: сприйняття, прийняття і практика sustainable fashion space

19.00 ROUSSIN BY SOFIA ROUSINOVICH main catwalk

19.30 IDOL. art space 1

20.00 DASTISH FANTASTISH main catwalk

20.30 CHUPRINA main catwalk

21.00 MEN’S DAY PARTY men’s space

Вівторок, 5 лютого

16.00 Лекція Джованні Оттонелло, арт-директора Istituto Europeo di Design. Тренд 2020 на моді і дизайні right wing

17.30 Epson Digital Fashion presentation art space 1

18.00 ANDI main catwalk

18.30 DARJA DONEZZ main catwalk

19.00 MONSTRA presentation art space 2

19.30 MALVA-FLOREA / KRISTINA LAPTSO main catwalk

20.00 2LFACTURA / KO BY KOLOTIY main catwalk

20.30 YANIS STEPANENKO / YADVIGA NETYKSHA main catwalk

