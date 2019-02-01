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Переможниця Євробачення Нетта Барзілай презентувала кліп, знятий у Києві

Переможниця Євробачення 2018, співачка з Ізраїлю Нетта Барзілай, представила кліп на пісню Bassa Sababa.

Переможниця Євробачення Нетта Барзілай презентувала кліп, знятий у Києві

Кліп Bassa Sababa знімали у грудні у Києві.

Відео знято у рожевих тонах. Починається ролик з одруження співачки з молодим чоловіком, але в якийсь момент наречений втікає.

Співачка починає погоню за ним. Вона виїжджає зі своєрідного порталу у вигляді своєї голови на бульварі Вернадського, а потім їде на рожевій машині Дарницьким мостом.

Крім того, у кліпі також показали кадри з бібліотеки ім. Вернадського.

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До речі, український гурт KAZKA представив офіційну версію пісні Apart, з якою музиканти поборються за можливість представляти Україну на Євробаченні 2019.

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