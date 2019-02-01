У мережі з’явився перший трейлер спін-офа Форсажу під назвою Хоббс і Шоу. У головних ролях – Дуейн “Скеля” Джонсон і Джейсон Стетхем.
Перший трейлер Хоббса і Шоу – спін-офа Форсажу про героїв Дуейна “Скелі” Джонсона і Джейсона Стетхема – випустила студія Universal Pictures UK.
Раніше непримиренним ворогам тепер доводиться працювати разом, щоб перемогти лиходія-кіборга (Ідріс Ельба) та врятувати світ.
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Режисером фільму став Девід Літч, відомий за картинами Дедпул 2 і Джон Вік.
Прем’єра фільму запланована на 1 серпня 2019 року.
До слова, у спін-офі Форсажу також може зіграти Шарліз Терон.
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