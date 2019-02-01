Гурт Агонь презентував кліп на пісню Найди меня, яка увійде в новий альбом Закладка.

Над відео працювали режисер Val Semko і продакшен Radioaktive Films, який раніше співпрацював з Coldplay, DJ Shadow, MØ.

Кліп занурює глядача у похмуру атмосферу у стилі нео-нуар, в яку помістили любовну історію.

– Усвідомлення важливості чогось приходить до нас тільки тоді, коли ми це втрачаємо. Перш, ніж ми остаточно перетворимося в холодних роботів, я б хотів нагадати людям про важливість людських почуттів, – зазначив Val Semko.

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За його словами, ідеї для кліпу брали звідусіль: фільми Той, хто біжить по лезу і Тихоокеанський рубіж, кіберпанк, аніме.

Кліп знімався на покинутому заводі.

– На жаль, у Києві ще достатньо місць, які виглядають так, ніби роботи вже захопили наш світ, – додав режисер.

Раніше Факти ICTV писали, що українська співачка Оля Полякова презентувала новий ЕР Королева ночи. В альбом увійшли 7 пісень, серед яких хіти Королева ночи и Бывший.