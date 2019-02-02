Легендарний український музикант Кузьма Скрябін – виконавець, якого знали та любили мільйони, вирізнявся відвертістю і завжди говорив те, що думає. Факти ICTV підготували 10 влучних цитат співака.

Співак, письменник, телеведучий, продюсер – Андрій Кузьменко був без перебільшення талановитим у всьому. Він видав 20 альбомів, кожна пісня стала справжнім хітом.

Написав декілька книжок на злобу дня, адже Андрій ніколи не боявся висловлювати свою думку, зокрема, і щодо політичної ситуації в країні.

На телеканалі ICTV він був ведучим кількох проектів, які мали високі рейтинги та любов глядачів.

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Привітний, дотепний, людяний і без жодного пафосу – таким він запам’ятався мільйонам шанувальників.

Життя Кузьми обірвалося 2 лютого 2015-го. Він загинув в автокатастрофі, повертаючись із концерту у Кривому Розі.

Факти ICTV вирішили згадати його найбільш влучні цитати.

Про мотивацію

– Можна опустити руки, сказати: немає грошей, немає охоти… А можна засучити рукава і вже зараз починати плекати своє майбутнє!

Про армію

– Я закарбував перше армійське правило. Накази можна не виконувати, якщо грамотно від них здризнути.

Про минуле

– Якби теперішній Кузьма побачив тодішнього Кузьму,сказав би: ”Хлопче, затисни зуби. Через двадцять років все буде ”зашибісь!”

Про культуру спілкування

– Хамство – це кал, який виходить через рот!

Про мінливість життя

– Чим більше хочеш взяти від життя – тим менше воно хоче тобі це дати.

Про українців

– Кожен поважаючий себе українець має хоч раз в житті посадити дерево, виростити сина і з’їздити в Єгипет.

Про Путіна

– Той чоловік, який допоміг зрозуміти, що ми українці єдині, це не чоловік. Це баба, та й то не справжня, а гумова. Ми можемо цього гада надути, а можемо спустити.

Про бійців АТО

– У людей сідають батарейки просто на просто. Вони не розуміють просто, що робиться, якщо чесно. От ті, з якими я по крайній мірі спілкуюсь, чоловік 50-60, які постійно на війні. Хтось більше, хтось менше. Вони кажуть, у нас сідають батарейки.

Про оптимізм

– Якщо у вас немає гармонії — то беріть гармонь і гармонуйте!

Про політиків

– Українці вибирають такого, що спочатку з вазеліном, а потім уже без вазеліна, шоб пожошче. Такий собі садомазохізм у генах…

Нагадаємо, Факти ICTV написали рецензію на фільм Місто, в якому не ходять гроші, що знятий за однойменною повістю Скрябіна.

Дивіться також документальний фільм каналу ICTV Скрябін. Постскриптум.

Фото: Skryabinofficial