Рівно чотири роки тому у страшній ДТП загинув відомий український співак, лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко.

Факти ICTV пропонують згадати про людину, яка була не просто музикантом і телеведучим, а й лідером громадської думки, бо завжди говорив те, що думає.

Як загинув

2 лютого 2015 року Кузьма після концерту у Кривому Розі поспішав до аеропорту. Вранішня слизька дорога біля села Лозоватка Дніпропетровської області стала для артиста смертельною.

Близько 07.00 його джип Toyota на великій швидкості зіткнувся з молоковозом. У Кузьми не було шансів – він помер на місті.

Які були версії загибелі музиканта

Винних в аварії так і не знайшли, а справу закрили.

За даними слідчих, позаду Toyota Скрябіна їхало ще одне авто. Його водій сказав, що перешкод молоковоз співаку не створював. Технічні показники автомобілів, які стали учасниками ДТП, були в нормі.

А знайдені на тілі Кузьми ушкодження виникли незадовго до смерті та є характерними для водія, – йдеться в експертизі технічного стану транспортних засобів.

У МВС сказали, що причина ДТП – перевищення швидкості Андрієм Кузьменком, який не впорався з керуванням на слизькій дорозі із затяжним поворотом. Внаслідок чого і сталося зіткнення з молоковозом.

За словами керівника департаменту комунікації МВС Андрія Шевченка, це підтверджено різними експертизами.

Водночас повідомлялося, що на місці ДТП нібито був ще один свідок – Дмитро Ященко, який наполягав на тому, що аварія не була нещасним випадком, а спланованим вбивством. Однак він плутався у свідченнях, говорив загальними фразами, а згодом і зовсім перестав відповідати на дзвінки слідчих. Зокрема, відомо, що так званий свідок має кримінальне минуле та дуже переживав за свою безпеку.

– Заяви Ященка спростовані показаннями справжніх свідків, очевидців та підтвердження не знайшли, – сказав Шевченко, наголосивши, що це був нещасний випадок, і вигадувати якісь теорії змови немає сенсу.

Співачка Марія Бурмака теж запевняє, що навіть батьки Скрябіна вважають, що це був нещасний випадок, адже дорога там погана, а поворот дуже різкий.

Як і де ховали Кузьму

Андрія Кузьменка поховали 5 лютого 2015 року у Львові у родинному склепі на Брюховицькому кладовищі. Незважаючи на те, що родичі просили про закритий похорон, тисячі людей прийшли провести Кузьму в останню путь.

Останнє відео Скрябіна

Це відео зняв на телефон сам Андрій 1 лютого 2015 року. На ньому він показує, в якому жахливому стані дорога Олександрія-Кривий Ріг.

Канал ICTV присвятив Кузьмі документальний фільм Скрябін. Постскриптум.