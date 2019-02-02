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Скрябін живий! Топ-10 кліпів Кузьми

Музикант Кузьма Скрябін загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року. Факти ICTV зібрали 10 найкращих його хітів.

Скрябін живий! Топ-10 кліпів Кузьми

Музикант Кузьма Скрябін загинув у автокатастрофі 2 лютого 2015 року. За словами очевидців, музикант на Toyota виїхав на зустрічну смугу.

Однак пісні гурту Скрябін і зараз продовжують звучати. А Факти ICTV публікують останню роботу Кузьми – кліп на пісню Дельфіни, а також ролики інших душевних і вивчених на пам’ять пісень.

Пісня Мам стала легендою. Кузьма завжди любив повертатися додому. “Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43 осінь…” – співав Кузьма Скрябін.

– А ці кадри були зняті протягом чотирихгодинної поїздки по маршруту Миколаїв-Калуш-Івано-Франківськ-Тернопіл­ь-Кременець-Дубно-Луцьк. Ми звикаємо до того, що оточує нас, а коли бачимо це на екрані – воно ШОКУЄ! Це – наша країна. Це – ми з Вами! І, повірте, зі сторони ми виглядаємо страшно! І це всього-навсього 320 км із 150000 км шосейних доріг України. Ми пересувалися виключно центральними трасами! Уявіть собі, що робиться в стороні від них, – писав Кузьма про Руїну.

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– Одні казали, що я продався, а другі ти – молодець, не здався, – співає Кузьма… Якщо хтось плюнув тобі на плечі, є надія, що він просто не доплюнув на того, хто йшов перед тобою, – казав він. Але не тримав зла.

Ностальгійну композицію Місця щасливих людей знімали на Дніпровсько-Бузькому лимані (Миколаївська область).

–  За гроші не купити тільки час. Він всіх нас методично поділив, – співав Кузьма. Водночас в одному з інтерв’ю заявив, що живе у найкомфортніший час.

Андрій Кузьменко казав про політиків як думав. Пропонував їх пересадити на маршрутки.

2007 рік. Падай, падай, ніколи не згадуй

Музика Кузьменка, слова Кузьменка, режисер – Кузьменко. Лист до друга

Кліп Скрябіна на пісню Маршрутка за участі Дзідзьо, Пающіє Труси, Emotion, Лесика.

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Нагадаємо, Факти ICTV написали рецензію на фільм Місто, в якому не ходять гроші, що знятий за однойменною повістю Скрябіна.

Дивіться також документальний фільм каналу ICTV Скрябін. Постскриптум.

Фото: Skryabinofficial

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