На 44-му Ukrainian Fashion Week представили колекції другого дня показів.

44-й Ukrainian Fashion Week триває в Мистецькому арсеналі, на якому цього разу представлені 50 дизайнерських брендів.

Сьогодні другий день показів. Факти ICTV пропонують зануритися в атмосферу моди та переглянути знімки з декількох показів.

Більше фото дивіться на сайті Ukrainian Fashion Week.

PRZHONSKAYA

Дизайнер Олена Пржонська показала колекцію, в якій використала фактурні натуральні тканини, що імітують мох, сажу, вулканічне скло та гірські породи.

Тканини – вовна, трикотажне об’ємне полотно, букле, а також котон і шовк. Кольори колекції – коричневий, бежевий, чорний, темно-зелений з акцентами білого, картатий принт.





































Символіка весілля і балету: чим здивував 2 день Ukrainian Fashion Week / 9 фотографий

LAKE STUDIO

У колекції бренду поруч зі спортивними сукнями – стримані моделі брюк і сорочок, які можна вдягнути в офіс, а також шовкові сукні зі стяжками.

Матеріали – вовна, шовк, жакард, жатий котон, віскоза і купра.









































Символіка весілля і балету: чим здивував 2 день Ukrainian Fashion Week / 10 фотографий

ARUTIUNOVA

Цього сезону дизайнерка Анна Арутюнова досліджує одну з головних своїх залежностей – бальні танці. Матеріали: шовкова органза та шифон, вовняні та бавовняні крепи і трикотажі, страусове пір’я та кришталь.













































Символіка весілля і балету: чим здивував 2 день Ukrainian Fashion Week / 11 фотографий

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JEAN GRITSFELDT

Жан Гріцфельдт представив свою найромантичнішу колекцію – Hirko!. У колекції використано весільну символіку – обручки, вишиті білі лебеді на трикотажних полотнах і напівпрозорих стрічках з органзи, банти, вишивка та аплікації з нано-паперової переробленої тканини.





























Символіка весілля і балету: чим здивував 2 день Ukrainian Fashion Week / 7 фотографий

До слова, читайте повний розклад Ukrainian Fashion Week, який триватиме п’ять днів – з 1 по 5 лютого.

Фото: Ukrainian Fashion Week