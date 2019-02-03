Сьогодні помер відомий репер Кирило Толмацький (Децл). Факти ICTV зібрали реакцію колег і шанувальників на смерть виконавця.

На смерть репера Децла відреагувала примадонна російської естради Алла Пугачова.

– Та що ж це таке?! Хлопчик мій, куди ж ти пішов? – написала вона.

Український виконавець і продюсер Потап розмістив чорно-біле фото Децла, під яким написав:

– Кирило, Децл А.К.А Le Truck не стало тебе раптом … рано, дуже рано.

Репер Баста також висловив співчуття щодо смерті артиста:

– Не стало Кирила Толмацького. Висловлюю глибокі співчуття його рідним і близьким. Незалежно від нашого конфлікту і розбіжностей, щиро шкода, що молоді так рано і несвоєчасно йдуть. Це велике нещастя. Світла пам’ять.

Репер Тіматі написав наступне:

– Які у нас складалися відносини і чому, вже не так важливо. Історія розпорядилася так, що у 1999 році ми опинилися в ролі піонерів цього жанру. Я досі насилу вірю як все це вийшло тоді, і до яких масштабів виросло сьогодні. Ти однозначно частина цієї історії. Спочивай з миром.

Російський співак Єгор Крід висловив свої співчуття рідним і близьким Децла.

А ось, що пишуть у мережі шанувальники співака, з’явилися і меми.

















Куди ж ти пішов? Пугачова, Баста і Тіматі відреагували на смерть Децла / 4 фотографии

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Нагадаємо, що в ніч на неділю, 3 лютого, від зупинки серця помер 35-річний репер Кирило Тлумацький (Децл).