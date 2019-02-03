Сьогодні закінчився третій день 44 Ukrainian Fashion Week. Чим запам’ятався глядачам – у матеріалі Фактів ICTV.

Ukrainian Fashion Week проходить у Мистецькому Арсеналі.

Але родзинкою сьогоднішнього дня стала зміна локації подіуму на приміщення РАГСу. Саме там молодий авангардний дизайнер Жан Гріцфельдт представив свою колекцію у червоних кольорах.

Були представлені асиметричні коктейльні сукні, лакове пальто, піджаки оверсайз з гігантськими плечима, шовкові чоловічі сорочки і укорочені брюки. А завершив показ вихід моделі в образі нареченої з червоною фатою і поцілунок з самим дизайнером.

































Поцілунок дизайнера і червоне весілля: чим запам’ятався 3 день Ukrainian Fashion Week / 8 фотографий

Більше фото дивіться на сайті Ukrainian Fashion Week.

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Нагадаємо, що Факти ICTV публікували розклад і список дизайнерів 44 Ukrainian Fashion Week.

Фото: Ukrainian Fashion Week