Сьогодні закінчився третій день 44 Ukrainian Fashion Week. Чим запам’ятався глядачам – у матеріалі Фактів ICTV.
Ukrainian Fashion Week проходить у Мистецькому Арсеналі.
Але родзинкою сьогоднішнього дня стала зміна локації подіуму на приміщення РАГСу. Саме там молодий авангардний дизайнер Жан Гріцфельдт представив свою колекцію у червоних кольорах.
Були представлені асиметричні коктейльні сукні, лакове пальто, піджаки оверсайз з гігантськими плечима, шовкові чоловічі сорочки і укорочені брюки. А завершив показ вихід моделі в образі нареченої з червоною фатою і поцілунок з самим дизайнером.
Поцілунок дизайнера і червоне весілля: чим запам’ятався 3 день Ukrainian Fashion Week / 8 фотографий
Більше фото дивіться на сайті Ukrainian Fashion Week.
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Нагадаємо, що Факти ICTV публікували розклад і список дизайнерів 44 Ukrainian Fashion Week.
Фото: Ukrainian Fashion Week
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