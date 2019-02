Сьогодні Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. На жаль, перемогти рак вдається небагатьом. Згадаймо знаменитостей, яких забрала ця хвороба.

Всесвітній день боротьби проти раку – пам’ятна дата, що відзначається щорічно 4 лютого. Проголошена Міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями.

Мета дня – підвищення обізнаності про рак як про один із найстрашніших захворювань сучасної цивілізації, залучення уваги до запобігання, виявлення та лікування цього захворювання.

Рак – страшна хвороба, з якою дуже важко боротися. Її не зупиняє ні соціальне, ні матеріальне становище своєї жертви.

Читайте: 7 продуктів, які здатні запобігти раку

Факти ICTV вирішили згадати, кого зі знаменитостей спіткала ця жахлива хвороба.

Патрік Свейзі, 57 років

У 1991 році знаменитий герой фільму Брудні танці був названий найсексуальнішим чоловіком.

Незабаром Патрік самотужки почав боротся з раком підшлункової залози, змушуючи своїм позитивним настроєм всіх повірити, що він майже переміг. Але 14 вересня 2009 його не стало.

Стів Джобс, 56 років

Геній своїми ідеями завжди випереджав час. Стів Джобс звів з розуму всю еру IT-технологій і наостанок подарував світові iPhone 4S.

Після 3-х річної боротьби з недугою Стів помер через рак підшлункової залози в 2011 році.

Едіт Піаф, 47 років

Едіт Піаф дізналася, що вона невиліковно хвора на рак печінки в 1961 році. Але, незважаючи на хворобу, вона виступала.

А 10 жовтня 1963 співачка померла.

Джо Кокер, 70 років

22 грудня 2014 року від раку легенів помер видатний британський співак Джо Кокер. Хрипкий баритон багато хто впізнає у відомих джазових композиціях, наприклад, You Can Leave Your Hat On.

Лучано Паваротті, 71 рік

Знамените тріо, Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас потрясло весь світ класичної музики і опери.

На жаль, 6 вересня 2007 року тріо втратило Паваротті, який помер від раку підшлункової залози.

Жаклін Кеннеді, 64 роки

У січні 1994 року у Жаклін Кеннеді-Онассіс був діагностований рак лімфатичних залоз. Пізніше рак дав метастази.

До самої смерті екс-перша леді США взагалі не подавала вигляду, що щось не так, а 19 травня 1994 померла.

Волт Дісней, 65 років

Мультфільми Діснея витримають будь-яке випробування часом.

Він помер 15 грудня 1966 від раку легенів, але його ідеї продовжують жити, а персонажі давно переступили межі екранів і втілилися в тематичних парках і атракціонах по всьому світу.

Ів-Сен Лоран, 71 рік

У квітні 2007 відомому дизайнерові лікарі поставили діагноз “рак мозку”, а 1 червня 2008 року він помер у Парижі.

Згідно з газетними публікаціями за два дні до своєї кончини, Сен-Лоран вступив в одностатевий шлюб з П’єром Берже.

Боб Марлі, 36 років

У липні 1977 у Марлі була виявлена злоякісна меланома на великому пальці ноги.

Він відмовився від ампутації, мотивуючи це страхом втратити можливість танцювати. У 1980-му намічене американське турне було скасовано, коли на одному з перших концертів співак втратив свідомість: рак прогресував.

Незважаючи на інтенсивне лікування, 11 травня 1981 року Боб Марлі помер у лікарні Маямі.

Одрі Хепберн, 63 роки

У жовтні 1992 року Одрі Хепберн поставили діагноз – пухлина в товстій кишці. 1 листопада 1992 пройшла операція з видалення пухлини. Діагноз після операції був обнадійливим.

Але через три тижні актрису знову госпіталізували з гострим болем у животі. Аналізи показали, що пухлинні клітини знову захопили товсту кишку і сусідні тканини. Померла Одрі 20 січня 1993 року.

Нагадаємо, які є причини розвитку раку.