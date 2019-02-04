Новий трейлер фільму Месники Фінал натякнув на долю Тоні Старка.

Новий трейлер фільму Месники: Фінал виклали в мережі на каналі Marvel Entertainment у сервісі YouTube.

У трейлері блокбастера показали головних героїв і кадри спустошеної Землі. Голос за кадром запевняє, що загін Месників “більше не буде колишнім”.

Цікаво, що у ролику видно, як Тоні Старк щось майструє з Небулою (можливо, костюм Залізної людини). Користувачі мережі вже встигли назвати момент у трейлері спойлером про те, що головний герой виживе.

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Глядачі підуть у кінотеатри дивитися Месники: Фінал 25 квітня.

До слова, перший трейлер четвертої частини Месників вийшов у світ в грудні.