Нацвідбір на Євробачення 2019 стартує вже цієї суботи. Кого українці хочуть відправити від України на Євробачення, покаже голосування Фактів ICTV.

Перший півфінал нацвідбору на Євробачення 2019 стартує 9 лютого.

На сцені зійдуться вісім конкурсантів – The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA.

Ще вісім півфіналістів – Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, КiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom jazz – покажуть свої номери 16 лютого.

Ім’я учасника, який представить Україну на Євробаченні 2019 у Тель-Авіві стане відоме вже 23 лютого.

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А поки Факти ICTV запускають власне голосування і пропонують вам обрати свого фаворита.

Хто гідний позмагатися за кришталевий мікрофон у травні?

Хто поїде на Євробачення 2019 від України? MARUV 43%, 3 votes 3 votes 43% 43%

KAZKA 43%, 3 votes 3 votes 43% 43%

LETAY 14%, 1 vote 1 vote 14% 14%

LAUD 0%, 0 votes 0 votes 0%

КiRA MAZUR 0%, 0 votes 0 votes 0%

KHAYAT 0%, 0 votes 0 votes 0%

Freedom jazz 0%, 0 votes 0 votes 0%

Braii 0%, 0 votes 0 votes 0%

ANNA MARIA 0%, 0 votes 0 votes 0%

BAHROMA 0%, 0 votes 0 votes 0%

ЦеШо 0%, 0 votes 0 votes 0%

VERA KEKELIA 0%, 0 votes 0 votes 0%

YUKO 0%, 0 votes 0 votes 0%

Brunettes Shoot Blondes 0%, 0 votes 0 votes 0%

The Hypnotunez 0%, 0 votes 0 votes 0%

Ivan NAVI 0%, 0 votes 0 votes 0% Всього голосів: 7 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

До слова, вже відомо, що Францію на Євробаченні 2019 представить 19-річний Білал Хассані у жіночому образі.