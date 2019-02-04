Нацвідбір на Євробачення 2019 стартує вже цієї суботи. Кого українці хочуть відправити від України на Євробачення, покаже голосування Фактів ICTV.
Перший півфінал нацвідбору на Євробачення 2019 стартує 9 лютого.
На сцені зійдуться вісім конкурсантів – The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA.
Ще вісім півфіналістів – Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, КiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom jazz – покажуть свої номери 16 лютого.
Ім’я учасника, який представить Україну на Євробаченні 2019 у Тель-Авіві стане відоме вже 23 лютого.
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А поки Факти ICTV запускають власне голосування і пропонують вам обрати свого фаворита.
Хто гідний позмагатися за кришталевий мікрофон у травні?
Хто поїде на Євробачення 2019 від України?
- MARUV 43%, 3 votes3 votes 43%43%
- KAZKA 43%, 3 votes3 votes 43%43%
- LETAY 14%, 1 vote1 vote 14%14%
- LAUD 0%, 0 votes0 votes0%
- КiRA MAZUR 0%, 0 votes0 votes0%
- KHAYAT 0%, 0 votes0 votes0%
- Freedom jazz 0%, 0 votes0 votes0%
- Braii 0%, 0 votes0 votes0%
- ANNA MARIA 0%, 0 votes0 votes0%
- BAHROMA 0%, 0 votes0 votes0%
- ЦеШо 0%, 0 votes0 votes0%
- VERA KEKELIA 0%, 0 votes0 votes0%
- YUKO 0%, 0 votes0 votes0%
- Brunettes Shoot Blondes 0%, 0 votes0 votes0%
- The Hypnotunez 0%, 0 votes0 votes0%
- Ivan NAVI 0%, 0 votes0 votes0%
До слова, вже відомо, що Францію на Євробаченні 2019 представить 19-річний Білал Хассані у жіночому образі.