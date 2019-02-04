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Факти / Шоу-бізнес / Музика / KAZKA vs MARUV. Хто поїде на Євробачення 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)/

KAZKA vs MARUV. Хто поїде на Євробачення 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)

Нацвідбір на Євробачення 2019 стартує вже цієї суботи. Кого українці хочуть відправити від України на Євробачення, покаже голосування Фактів ICTV.

MARUV

Перший півфінал нацвідбору на Євробачення 2019 стартує 9 лютого.

На сцені зійдуться вісім конкурсантів – The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA.

Ще вісім півфіналістів – Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, КiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom jazz – покажуть свої номери 16 лютого.

Ім’я учасника, який представить Україну на Євробаченні 2019 у Тель-Авіві стане відоме вже 23 лютого.

Читайте: Всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2019 (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

А поки Факти ICTV запускають власне голосування і пропонують вам обрати свого фаворита.

Хто гідний позмагатися за кришталевий мікрофон у травні?

Хто поїде на Євробачення 2019 від України?

  • MARUV 43%, 3 votes
    3 votes 43%
    43%
  • KAZKA 43%, 3 votes
    3 votes 43%
    43%
  • LETAY 14%, 1 vote
    1 vote 14%
    14%
  • LAUD 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
  • КiRA MAZUR 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
  • KHAYAT 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
  • Freedom jazz 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
  • Braii 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
  • ANNA MARIA 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
  • BAHROMA 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
  • ЦеШо 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
  • VERA KEKELIA 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
  • YUKO 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
  • Brunettes Shoot Blondes 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
  • The Hypnotunez 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
  • Ivan NAVI 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
Всього голосів: 7

До слова, вже відомо, що Францію на Євробаченні 2019 представить 19-річний Білал Хассані у жіночому образі.

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