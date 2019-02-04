Найдорожча модель світу Кендалл Дженнер знялася повністю оголеною для італійського Vogue.

Фотографію оприлюднив фотограф Мерт Алас.

23-річна Кендалл Дженнер позувала тільки в гумових рукавичках, білих туфлях на високих підборах і прозорих гольфах.

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Фотосесія у стилі італійських кінодів 1970-х років була зроблена для Vogue Italia.

Раніше Факти ICTV розповідали, що українська співачка Даша Астаф’єва поділилась відвертим фото, на якому з’явилась у прозорій кофтинці.

Фото: kendalljenner