Найдорожча модель світу Кендалл Дженнер знялася повністю оголеною для італійського Vogue.
Фотографію оприлюднив фотограф Мерт Алас.
23-річна Кендалл Дженнер позувала тільки в гумових рукавичках, білих туфлях на високих підборах і прозорих гольфах.
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Фотосесія у стилі італійських кінодів 1970-х років була зроблена для Vogue Italia.
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Knock Knock Kendall for @vogueitalia @kendalljenner #mertandmarcus see the rest in #vogueitalia #kendalljenner
Раніше Факти ICTV розповідали, що українська співачка Даша Астаф’єва поділилась відвертим фото, на якому з’явилась у прозорій кофтинці.
Фото: kendalljenner