Як пройшов 4 день Ukrainian Fashion Week та які модельєри представили свій одяг на сезон весна-літо 2019 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ukrainian Fashion Week вже 4-й день тішить модними тенденціями наступного сезону.

Сьогодні представили новинки Sanna One, Katerina Rutman, Sonya Monina, Roussin by Sofia Rousinovich, Dastich Fantastish та Chuprina.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Galina Gerasimova (@galgerasimova) 4 Фев 2019 в 12:01 PST

Так, наприклад, джерелом натхнення колекції Sanna One став нуар-кінематограф 1940-х, зокрема культова стрічка Касабланка.

Оксана Островська розвиває ідею впливу чоловічого костюма на жіночий гардероб.

Перероблені елементи чоловічого костюма з’являються в деталях крою і силуетних формах: коміри, пояси в брюках, широкі паски, чоловіча сорочка з манишкою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от theAGENT-ua (@berdnykova) 4 Фев 2019 в 12:24 PST

А ось відправною точкою для створення колекції Katerina Rutman стала філософія ‘slow living’ – вибирати власний ритм життя, робити все осмислено, отримувати задоволення від простих речей.

Натхнення дизайнерки – образ легендарної icon італійського кіно Моніки Вітті у фільмах Мікеланджело Антоніоні.

Ключовими в колекції стали жіночні силуети: плетені кардигани, кашемірові пальта, сукні, комбінезони з об’ємними рукавами і відкритими плечима, плетені майки-сукні, прозорі спідниці, шовкові брюки, піджаки.

































Класика, шкіра і секс: чим запам’ятався 4 день Ukrainian Fashion Week / 8 фотографий

Нагадаємо, що диктуватиме мода у сезоні весна-літо 2019.

Фото: UFW