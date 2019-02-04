Як пройшов 4 день Ukrainian Fashion Week та які модельєри представили свій одяг на сезон весна-літо 2019 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Ukrainian Fashion Week вже 4-й день тішить модними тенденціями наступного сезону.
Сьогодні представили новинки Sanna One, Katerina Rutman, Sonya Monina, Roussin by Sofia Rousinovich, Dastich Fantastish та Chuprina.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Так, наприклад, джерелом натхнення колекції Sanna One став нуар-кінематограф 1940-х, зокрема культова стрічка Касабланка.
Оксана Островська розвиває ідею впливу чоловічого костюма на жіночий гардероб.
Перероблені елементи чоловічого костюма з’являються в деталях крою і силуетних формах: коміри, пояси в брюках, широкі паски, чоловіча сорочка з манишкою.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А ось відправною точкою для створення колекції Katerina Rutman стала філософія ‘slow living’ – вибирати власний ритм життя, робити все осмислено, отримувати задоволення від простих речей.
Натхнення дизайнерки – образ легендарної icon італійського кіно Моніки Вітті у фільмах Мікеланджело Антоніоні.
Ключовими в колекції стали жіночні силуети: плетені кардигани, кашемірові пальта, сукні, комбінезони з об’ємними рукавами і відкритими плечима, плетені майки-сукні, прозорі спідниці, шовкові брюки, піджаки.
Нагадаємо, що диктуватиме мода у сезоні весна-літо 2019.
Фото: UFW