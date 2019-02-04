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Судмедексперти назвали причину смерті Децла

Судмедексперти Удмуртської республіки (Росія) назвали попередню причину смерті репера Децла.

Судмедексперти назвали причину смерті Децла

Децл міг померти від серцевої патології, повідомляє ФАН з посиланням на власне джерело.

– Попередній діагноз – смерть у зв’язку зі серцевою патологією. Але при цьому експертиза показала, що виражених хворобливих змін немає, – заявив інсайдер агентства.

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Крім того, лікарі не виключили вплив на серцеву діяльність сторонніх речовин.

Нагадаємо, що в ніч на неділю, 3 лютого, від зупинки серця помер 35-річний репер Кирило Тлумацький (Децл).

Фото: juzeppejostko

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