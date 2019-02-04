Став відомий новий прогноз букмекерів щодо рейтингу країн-учасниць Євробачення 2019.
Євробачення 2019, за прогнозом букмекерів, принесе у скарбничку України четверте місце. Раніше наша країна займала 8 місце у рейтингу, а перед цим взагалі 16.
Прогноз опублікований на сайті Еurovisionworld.com.
Перше місце букмекери віддали Росії, на другому – Швеція, а на третьому – Фінляндія.
Країна-господарка Євробачення 2019 опинилася аж на 19 місці. Найменше шансів на перемогу у Албанії, Латвії, Сан-Марино, Чорногорії та Північної Македонії. Цим країнам букмекери віддали останні п’ять місць рейтингу.
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Нагадаємо, що ведучими Євробачення 2019 в Тель-Авіві (Ізраїль) стануть Бар Рафаелі, Ерез Таль, Ассі Азар і Люсі Аюб.
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