У США затримали репера 21 Savage через прострочену з 2006 року візу та тяжкі злочини у 2014 році.
Репер 21 Savage приїхав у США у 2005 році, у 2006 у нього закінчилася віза і з того моменту він почав перебувати у країні незаконно, повідомляє AP.
Крім того, у міграційній службі додали, що у жовтні 2014 репера засудили за тяжкі злочини в місті Фултон.
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Адвокат 21 Savage Діна Ла Польт розповіла, що робить все можливе, аби репера звільнили.
До слова, 21 Savage номінували на Греммі за пісню Rockstar, яку він записав разом з Post Malone.
Раніше Факти ICTV писали, що у Парижі затримали відомого американського виконавця і актора Кріса Брауна у справі про зґвалтування.
Фото: 21savage
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