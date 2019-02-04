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Віза та злочини: у США затримали виконавця хіта Rockstar репера 21 Savage

У США затримали репера 21 Savage через прострочену з 2006 року візу та тяжкі злочини у 2014 році.

Віза та злочини: у США затримали виконавця хіта Rockstar репера 21 Savage

Репер 21 Savage приїхав у США у 2005 році, у 2006 у нього закінчилася віза і з того моменту він почав перебувати у країні незаконно, повідомляє AP.

Крім того, у міграційній службі додали, що у жовтні 2014 репера засудили за тяжкі злочини в місті Фултон.

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Адвокат 21 Savage Діна Ла Польт розповіла, що робить все можливе, аби репера звільнили.

До слова, 21 Savage номінували на Греммі за пісню Rockstar, яку він записав  разом з Post Malone.

Раніше Факти ICTV писали, що у Парижі затримали відомого американського виконавця і актора Кріса Брауна у справі про зґвалтування.

Фото: 21savage

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