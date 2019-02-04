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Волосся Барбі та корсет: Мінаж знялася топлес (18+)

Шанувальники залайкали фото, на якому Нікі Мінаж оголилася.

Волосся Барбі та корсет: Мінаж знялася топлес (18+)

Нікі Мінаж знову спокушає шанувальників свіжими спекотними знімками в Instagram.

Реп-виконавиця цього разу зовсім нічого не одягла поверх корсета. Пишні груди американка прикрила рукою. Іншою Мінаж підтримує довге волосся в таких кольорах, як у ляльок Барбі.

Про захват фанатів говорить кількість лайків на знімку. Всього за одну годину сердечко під фото натиснули майже мільйон осіб.

Читайте: Нікі Мінаж у розкішних прикрасах оголила груди (18+)

Відзначимо, що скоро сторінка Мінаж може набрати 100 млн фоловерів.

Нагадаємо, Мінаж знялася для обкладинки чоловічого журналу XXL.

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