Шанувальники залайкали фото, на якому Нікі Мінаж оголилася.
Нікі Мінаж знову спокушає шанувальників свіжими спекотними знімками в Instagram.
Реп-виконавиця цього разу зовсім нічого не одягла поверх корсета. Пишні груди американка прикрила рукою. Іншою Мінаж підтримує довге волосся в таких кольорах, як у ляльок Барбі.
Про захват фанатів говорить кількість лайків на знімку. Всього за одну годину сердечко під фото натиснули майже мільйон осіб.
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Відзначимо, що скоро сторінка Мінаж може набрати 100 млн фоловерів.
Нагадаємо, Мінаж знялася для обкладинки чоловічого журналу XXL.
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