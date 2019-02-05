За тиждень до смерті репер Кирило Толмацький (Децл) дав інтерв’ю, в якому розповів про творчість і життєву позицію.

Останнє інтерв’ю Децла розкриває особливості життя виконавця.

Інтерв’ю було опубліковано на Муз-ТВ.

У ньому Децл розповів про свій тернистий шлях до слави і свої цінності:

– Шлях, який я обрав, не кожен собі побажає … Я не готовий лицемірити. А у шоу-бізнесі це важливий момент. Особливо якщо ти збираєшся у топи. Там треба посміхатися, лицемірити. Це не мій стиль.

Торкнувся він і теми кохання, зазначивши, що “доросла любов – це перш за все відповідальність”.

Сучасних жінок він охарактеризував так:

– Сучасні дівчинки гадають, що вони принцеси. Сучасний світ балує дівчат сильно.

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Нагадаємо, що Децл помер в ніч на неділю, 3 лютого, від серцевої патології.