Топ-модель Емілі Ратаковскі потішила фанатів новою фотосесією.

Емілі Ратаковскі опублікувала новий сексуальний знімок на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина знімалася топлес у чорно-білому стилі. На ній були лише сережки.

Крім того, дівчині наділи перуку. Коротка стрижка ще більше підкреслила риси обличчя моделі.

Фотографії зібрали вже понад мільйона лайків і тисячі коментарів.

Деякі підписники відзначили, що фотографія не виглядає вульгарною, навіть не дивлячись на те, що на Емілі зовсім немає одягу.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 4 Фев 2019 в 8:13 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 1 Фев 2019 в 12:26 PST

До слова, 27-річна модель стала відомою після того, як знялася топлес у кліпі Робіна Тіка Blurred Lines.

Нагадаємо, в грудні Емілі також виставляла оголені фотографії.