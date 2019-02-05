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Голяка і з короткою стрижкою – нова фотосесія Ратаковскі (18+)

Топ-модель Емілі Ратаковскі потішила фанатів новою фотосесією.

Ратаковски

Емілі Ратаковскі опублікувала новий сексуальний знімок на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина знімалася топлес у чорно-білому стилі. На ній були лише сережки.

Крім того, дівчині наділи перуку. Коротка стрижка ще більше підкреслила риси обличчя моделі.

Фотографії зібрали вже понад мільйона лайків і тисячі коментарів.

Деякі підписники відзначили, що фотографія не виглядає вульгарною, навіть не дивлячись на те, що на Емілі зовсім немає одягу.

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

 

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

До слова, 27-річна модель стала відомою після того, як знялася топлес у кліпі Робіна Тіка Blurred Lines.

Нагадаємо, в грудні Емілі також виставляла оголені фотографії.

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