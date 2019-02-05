У суботу, 9 лютого, пройде перший півфінал національного відбору на Євробачення 2019. Де та о котрій дивитися трансляцію, розкажуть Факти ICTV.

Прямий ефір першого півфіналу національного відбору на Євробачення 2019 йтиме на телеканалах СТБ і UA:Перший. Початок ефіру о 19.00.

Судити відбір на Євробачення 2019 будуть Джамала (переможець Євробачення 2016), Андрій Данилко та Євген Філатов (засновник гурту The Maneken і саунд-продюсер). Фіналісти будуть визначені суддівським і глядацьким голосуваннями.

Ведучий першого півфіналу відбору на Євробачення 2019 – Сергій Притула.

На бекстейджі глядачі також побачать ведучу Надію Матвєєву.

Музичним продюсером шоу як і раніше залишається Руслан Квінта.

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Нагадаємо, переможець національного відбору представлятиме Україну на Євробаченні 2019 Тель-Авіві, яке проходитиме 14, 16, 18 травня.