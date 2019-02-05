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Квіти, орнамент та леопард: чим запам’ятався 5 день Ukrainian Fashion Week

Як пройшов 5 день Ukrainian Fashion Week та які модельєри представили свій одяг на сезон весна-літо 2019 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Квіти, орнамент та леопард: чим запам’ятався 5 день Ukrainian Fashion Week

Ukrainian Fashion Week вже 5-й день радує модними тенденціями наступного сезону.

Сьогодні представили новинки Andi, Darja Donezz, Monstra, Kristina Laptso, Ko By Kolotiy, Yanis Stepanenko, Yadviga Netyksha.

Сьогодні в Мистецькому Арсеналі були представлені безліч суконь, плащів, шуб і костюмів анімалістичного забарвлення – леопард і тигр. Також вони поєднувалися з яскравими квітами і асиметричними формами.

Були представлені сукні з рюшами, червона шкіряна спідниця, сукні з орнаментами, велика колекція суконь ніжною квіткової забарвлення.

Більше фото дивіться на сайті Ukrainian Fashion Week.

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Квіти, орнамент та леопард: чим запам’ятався 5 день Ukrainian Fashion Week / 12 фотографий

Читайте: Символіка весілля і балету: чим здивував 2 день Ukrainian Fashion Week

Нагадаємо, що Факти ICTV публікували розклад і список дизайнерів 44 Ukrainian Fashion Week.

Фото: Ukrainian Fashion Week

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