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Настю Івлєєву не пустили в Україну

Російську блогершу і ведучу Настю Івлєєву не пустили в Україну.

Настя Ивлеева

Настя Івлєєва прилетіла у Київ рейсом з Мінська, проте її не пустили в Україну через те, що вона незаконно відвідувала окупований Крим.

Крім того, ведучій заборонили в’їзд в Україну на 3 роки, повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

З’ясувалося, що Настя Івлєєва літала у Крим відпочивати з Росії у 2017 році.

Читайте: Російського танцюриста не пустили в Україну

Опубліковано Анастасією Ивлеевою Середа, 26 вересня 2018 р.

Нагадаємо, у вересні ще одного російського актора не пустили в Україну і заборонили в’їзд на 3 роки.

ФотоНастя Івлєєва

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