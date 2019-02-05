Російську блогершу і ведучу Настю Івлєєву не пустили в Україну.
Настя Івлєєва прилетіла у Київ рейсом з Мінська, проте її не пустили в Україну через те, що вона незаконно відвідувала окупований Крим.
Крім того, ведучій заборонили в’їзд в Україну на 3 роки, повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.
З’ясувалося, що Настя Івлєєва літала у Крим відпочивати з Росії у 2017 році.
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Нагадаємо, у вересні ще одного російського актора не пустили в Україну і заборонили в’їзд на 3 роки.
Фото: Настя Івлєєва
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