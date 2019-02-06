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Inferno – вийшов посмертний кліп Децла

Вийшло посмертне відео Децла – інструментальна композиція Inferno.

Децл

Спочатку за задумом трек Inferno Децла, як і вся платівка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз – Реінкарнація, тобто перевтілення, переселення душ), повинен був стати частиною саундтрека до фільму.

– Кирило планував сьогодні відкрити це експериментальне відео, встигнувши завантажити раніше тизер, – йдеться в описі до відео на каналі музиканта Detsl aka Le Truk на YouTube.

Децл тут виступив у ролі композитора.

Читайте: Кров Децла перевірили на наркотики - результати Децл про шоу-бізнес, цінності і жінок: інтерв'ю репера за тиждень до смерті Судмедексперти назвали причину смерті Децла

Нагадаємо, музикант Кирило Тлумацький, відомий під псевдонімом Децл, помер 3 лютого у віці 35 років.

Фото: Kirill Tolmatskiy

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