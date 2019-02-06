Вийшло посмертне відео Децла – інструментальна композиція Inferno.
Спочатку за задумом трек Inferno Децла, як і вся платівка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз – Реінкарнація, тобто перевтілення, переселення душ), повинен був стати частиною саундтрека до фільму.
– Кирило планував сьогодні відкрити це експериментальне відео, встигнувши завантажити раніше тизер, – йдеться в описі до відео на каналі музиканта Detsl aka Le Truk на YouTube.
Децл тут виступив у ролі композитора.
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Нагадаємо, музикант Кирило Тлумацький, відомий під псевдонімом Децл, помер 3 лютого у віці 35 років.
Фото: Kirill Tolmatskiy
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