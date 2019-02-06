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Похорон Децла: у Москві попрощалися з репером

Сьогодні, 6 лютого, об 11.00 пройшла церемонія прощання з репером Кирилом Толмацьким (Децл).

похороны Децла

6 лютого, об 11.00 пройшла церемонія прощання з репером Кирилом Толмацьким (Децл).

Похорони проходили в Москві в Центральній клінічній лікарні Управсправами президента.

Попрощатися з Толмацьким прийшли сотні людей. Серед них репери Легалайз і ST, представники Black Star, співак Аркадій Укупник, телеведуча Яна Чурікова та екс-резидент Comedy Club Гавриїл Гордєєв.

Читайте: Помер Кирило Толмацький: біографія та найкращі хіти

Також на похоронах був присутній батько і продюсер Децла Олександр Толмацький, з яким репер був у сварці. Про це Олександр написав у Facebook.


На похороні всі бажаючі могли підійти до труни і попрощатися з музикантом. Церемонія обійшлася без промов – для цього навіть не встановлювали мікрофон.

Децла поховали на П’ятницькому кладовищі.

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Похорон Децла: у Москві попрощалися з репером / 4 фотографии

Нагадаємо, в ніч на неділю, 3 лютого, раптово помер репер Кирило Толмацький (Децл) після виступу на корпоративі у іжевського бізнесмена.

Попередньо, Децл помер через серцеву патологію.

Фото: iguutagrammk.ru

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