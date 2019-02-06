7 лютого в прокат виходить продовження пригод героїв Warner Bros. у світі найвідомішого конструктора. Факти ICTV вже подивилися мультфільм і діляться враженнями.

Сюжет

Пам’ятаєте мультфільм 2014 року у LEGO сетингу з героями франшиз Warner Bros., в якому недолугий добряк Еммет рятував іграшковий світ і завойовував серце Люсі? Стрічка вийшла оригінально та веселою, зібрала касу, тож не дивно що студія дала зелене світло продовженню. Дивно лише те, що зняли його у 2017 році, а випустили в прокат лише зараз.

Затягування залишимо на совісті маркетологів, що не хотіли конкурувати з іншими мультиплікаційними прем’єрами, у тому числі власним спін-офом про LEGO Бетмена. Тим паче, що затримка ніяк не позначилася на актуальності мультфільму.

Сюжет LEGO Фільм 2 переносить нас на декілька років вперед. Хлопчак, котрий грався в конструктор у першій частині, став підлітком. А разом з ним змінився вигаданий світ та його герої. Якщо коротко – все стало суворим.

Колись усе було крутезно, а тепер усе похмуро.

Яскраві мегаполіси перетворилися на випечену пустелю, як в постапокаліптичному Скаженому Максі. Та й більшість жителів нагадують не себе колишніх, а рейдерів з пустки. Навіть головна героїня Люсі відкинула думки про щасливе буття з Емметом і живе в очікуванні ворога кожен день.

Ворог же цей виявляється армією безжальних інопланетян в образі дитячого конструктора LEGO DUPLO та ляльок LEGO FRIENDS. Вони прибувають з системи СЕС 3 й без дозволу починають тераформувати знайому реальність у психоделічний карнавал.

Так автори хитро зобразили гру молодшої сестри з конструктором брата. Хто ріс не один, знає, що буває в таких випадках. Твої хоробрі солдати раптом починають чаювати з магічними поні, а супергерої замість боронити світ, танцюють і співають. Тож врятувати всіх і повернути все на свої місця повинні герої першої частини – Еммет, Люсі та Бетмен.

Режисура

Філ Лорд та Крістофер Міллер, що написали й зняли першу частину, з проекту не вийшли. Ця історія – їхнє бачення того, як розвивається LEGO світ, розташований у підвалі родинного будинку. Тепер до нього додалася геть інша реальність СЕС 3, що розташована за дверним порталом, який веде у кімнату сестри головного героя.

Режисером мульту виступив Майк Мітчелл, котрий колись добив франшизу Шрек четвертою серією, а недавно зняв дитячих Тролів. З LEGO фільмом вийшло явно краще.

Мультфільм побудований за лекалами дорослих екшенів, з флешбеками у реальний світ, що пояснюють стики сюжету. А за бійки та грубий гумор стрічка навіть отримала рейтинг PG, тобто для дітей 6+ з рекомендацією супроводу дорослими.

Локалізація

Кріс Пратт, Ченнінг Татум, Джонна Хілл, Джейсон Момоа, Ральф Файнз, Брюс Вілліс, Галь Гадот озвучили персонажів в оригіналі, але ви їх не почуєте. І це – погана новина.

Проте є й хороша. Локалізація картини виконана на дуже високому рівні. По-перше, більшість персонажів озвучують ті ж актори дубляжу, до чиїх голосів ми звикли в стрічках студії Warner Bros.

По-друге, на українську переклали не лише діалоги, а й усі пісні, яких тут немало. Тому з дітьми йти строго рекомендовано. І, по-третє, жарти та геги максимально обережно адаптували, щоб не втратити дух першоджерела.

Враження

LEGO Фільм 2 вийшов крутим мультиплікаційним атракціоном для всієї родини. Дітлахів він порадує яскравими пригодами в улюбленому кубиковому світі. Піснями, танцями і веселими персонажами. Причому як вже знайомими малечі по кіно та конструктору LEGO, так і тими, що очікують їх у більш дорослих творіннях Warner Bros.

З дитячим мюзиклом автори чудово сумістили дорослий гумор. Адже не маленьким глядачам тут рекомендують слухати Radiohead, коли тобі сумно. І зустріч героїв з Брюсом Віллісом у вентиляційній шахті розрахована на тих, хто дивився Міцного горішка у дев’яностих.

Взагалі Warner Bros. можуть давати майстер класи з того, як організовувати фан-сервіс для публіки, відсилок на їх франшизи у стрічці не менше, аніж родзинок у різдвяному кексі.

Це вже шостий проект Warner Animation Group, і поки що вони не розчаровують. Якщо не брати до уваги LEGO Ніндзяго та Смолфут, авторам вдається створювати продукт для всіх вікових категорій. Цікаво буде подивитися наступного року на їхню версію Скубі-Ду.

Чого не зламаєш, того назад не збереш.

І головне, чого нас навчає LEGO Фільм 2 – ділитися, об’єднуватися та не відгороджуватися від людей у своєму уявному світі. Яким би зручним він не був, з іншими його можна зробити ще цікавішим. Завдяки новим ідеям, або й просто – більшій кількості кубиків.

Сюжет: 7/10

Режисура: 7/10

Локалізація: 9/10

Враження: 7/10

Загальна оцінка: 7,5/10

Дмитро Сидоренко

Фото: Kinomania Films Distribution

Відео: Warner Bros. Pictures Ukraine