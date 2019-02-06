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Роги і відсутність білизни: незвичайні образи Ukrainian Fashion Week (ГОЛОСУВАННЯ)

В Україні пройшов тиждень моди. Факти ICTV зібрали найцікавіші, дивні та смішні образи UFW.

UFW 2019

Ukrainian Fashion Week проходив в Києві з 1 по 5 лютого.

Тиждень української моди зібрав найкращі тренди на сезон весна-літо 2019 від українських дизайнерів.

Покази відвідали не лише українці, зірки, але і закордонні модні видання.

Всього було представлено 50 дизайнерських брендів і 39 шоу.

Ми подивилися на це все і обрали найдивніші і смішні луки українського тижня моди, а нижче підготували для вас голосування з найкрасивішими, на думку редакції Фактів ICTV, нарядами.

Колекція YANIS STEPANENKO на UFW 2019/20

Колекція здивувала всіх поєднанням національного орнаменту, королівської пишності і релігійного стилю.

Не менше вразила колекція від DASTISH_FANTASTISH на UFW 2019/20.

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Роги і відсутність білизни: незвичайні образи Ukrainian Fashion Week (ГОЛОСУВАННЯ) / 5 фотографий

У колекції AYSINA була багато цікавих луків, приємне поєднання кольорів і готичного з класичним стилем.

Ми відібрали дещо і в голосування за найкращий образ, однак і знайшли й потішні моделі.

У модної колекції від GASANOVA теж багато оригінальних новинок в пастельних тонах і з класичними елементами, однак ми не могли не виділити ось цей чарівний комбез.

Ми поки не вирішили, куди його можна одягти, але виглядає потужно.

Далі ми покажемо для вас ще кілька потішних прикладів з Ukrainian Fashion Week 2019/20.

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Роги і відсутність білизни: незвичайні образи Ukrainian Fashion Week (ГОЛОСУВАННЯ) / 11 фотографий

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Нагадаємо, що диктуватиме мода у сезоні весна-літо 2019.

ФотоUFW

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