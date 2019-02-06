Організатори церемонії премії Оскар 2019 прийняли рішення щодо ведучого вечора.
Оскар 2019 пройде без ведучого.
Про це офіційно оголосила президент ABC Entertainment Кері Берк на зустрічі з Асоціацією телекритиків, пише USA Today.
Так, на фоні відмови коміка Кевіна Харта бути ведучим церемонії та всіх обговореннь, які почалися після цього, організатори прийняли відповідне рішення.
– Після цього стало очевидно, що вестимуть Оскар ті, хто вручатиме нагороди. Ми всі швидко погодилися з такою ідеєю, – сказала Берк.
А раніше організатори Оскара хотіли залучити до участі в якості ведучих акторів з Месників Marvel.Читайте: Погба став Чорною пантерою: футболістів помістили на постери номінантів Оскар Скандал на Оскарі 2019: британка просить зняти з номінації фільм про вбивство сина Оскар 2019: Кіноакадемія оголосила номінантів премії
Нагадаємо, церемонія вручення кінопремії Оскар 2019 відбудеться 24 лютого. Факти ICTV вестимуть онлайн-трансляцію події.