Організатори церемонії премії Оскар 2019 прийняли рішення щодо ведучого вечора.

Оскар 2019 пройде без ведучого.

Про це офіційно оголосила президент ABC Entertainment Кері Берк на зустрічі з Асоціацією телекритиків, пише USA Today.

Так, на фоні відмови коміка Кевіна Харта бути ведучим церемонії та всіх обговореннь, які почалися після цього, організатори прийняли відповідне рішення.

– Після цього стало очевидно, що вестимуть Оскар ті, хто вручатиме нагороди. Ми всі швидко погодилися з такою ідеєю, – сказала Берк.

А раніше організатори Оскара хотіли залучити до участі в якості ведучих акторів з Месників Marvel.

Нагадаємо, церемонія вручення кінопремії Оскар 2019 відбудеться 24 лютого. Факти ICTV вестимуть онлайн-трансляцію події.