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Так з ведучим чи без? Організатори Оскара прийняли рішення

Організатори церемонії премії Оскар 2019 прийняли рішення щодо ведучого вечора.

Оскар

Оскар 2019 пройде без ведучого.

Про це офіційно оголосила президент ABC Entertainment Кері Берк на зустрічі з Асоціацією телекритиків, пише USA Today.

Так, на фоні відмови коміка Кевіна Харта бути ведучим церемонії та всіх обговореннь, які почалися після цього, організатори прийняли відповідне рішення.

– Після цього стало очевидно, що вестимуть Оскар ті, хто вручатиме нагороди. Ми всі швидко погодилися з такою ідеєю, – сказала Берк.

А раніше організатори Оскара хотіли залучити до участі в якості ведучих акторів з Месників Marvel.

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Нагадаємо, церемонія вручення кінопремії Оскар 2019 відбудеться 24 лютого. Факти ICTV вестимуть онлайн-трансляцію події.

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