Нова пісня TAYANNA отримала назву Очі.

Співачка TAYANNA анонсувала вихід треку з майбутнього альбому.

Композиція, над якою також працював звукорежисер Віталій Телезін, отримала назву Очі.

Пісня вийшла одночасно і ліричною, і танцювальною. Це підтверджує й сама TAYANNA словами: – Зранку танцюю під неї – і весь день, як на крилах!

Ось її приспів:

– Наче рута червона

Жiноча доля моя.

Ти запав менi в серце,

Тепер я тiльки твоя…

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 6 Фев 2019 в 12:33 PST



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Нагадаємо, TAYANNA відмовилася від участі у нацвідборі на Євробачення 2019. Співачка тоді пояснила своє рішення бажанням докласти більше зусиль для запису нового альбому та підготовки сольного концерту.