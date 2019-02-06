Нова пісня TAYANNA отримала назву Очі.
Співачка TAYANNA анонсувала вихід треку з майбутнього альбому.
Композиція, над якою також працював звукорежисер Віталій Телезін, отримала назву Очі.
Пісня вийшла одночасно і ліричною, і танцювальною. Це підтверджує й сама TAYANNA словами: – Зранку танцюю під неї – і весь день, як на крилах!
Ось її приспів:
– Наче рута червона
Жiноча доля моя.
Ти запав менi в серце,
Тепер я тiльки твоя…
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Нагадаємо, TAYANNA відмовилася від участі у нацвідборі на Євробачення 2019. Співачка тоді пояснила своє рішення бажанням докласти більше зусиль для запису нового альбому та підготовки сольного концерту.