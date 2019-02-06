PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка / TAYANNA Очі - новая песня из будущего альбома/

TAYANNA Очі – нова пісня з майбутнього альбому

Нова пісня TAYANNA отримала назву Очі.

TAYANNA Очі – нова пісня з майбутнього альбому

Співачка TAYANNA анонсувала вихід треку з майбутнього альбому.

Композиція, над якою також працював звукорежисер Віталій Телезін, отримала назву Очі.

Пісня вийшла одночасно і ліричною, і танцювальною. Це підтверджує й сама TAYANNA словами: – Зранку танцюю під неї – і весь день, як на крилах!

Ось її приспів:

– Наче рута червона
Жiноча доля моя.
Ти запав менi в серце,
Тепер я тiльки твоя…

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)


Читайте: Жодного конфлікту немає. Квінта про відмову TAYANNA від Євробачення

Нагадаємо, TAYANNA відмовилася від участі у нацвідборі на Євробачення 2019. Співачка тоді пояснила своє рішення бажанням докласти більше зусиль для запису нового альбому та підготовки сольного концерту.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка