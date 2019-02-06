У національному відборі 2019 визначилося 16 учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на Євробаченні 2019 у Тель Авіві. Ми зібрали усі пісні учасників нацвідбору.
Півфінали нацвідбору на Євробачення 2019 пройдуть 9 та 16 лютого.
23 лютого пройде фінал, де і оберуть учасника, який поїде представляти Україну на Євробаченні 2019.
До слова, нещодавно пройшло жеребкування Євробачення, яке визначило, у якому півфіналі виступатиме Україна.
Всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2019
The Hypnotunez – Hey
LETAY – Мила моя
ЦеШо – Hate
YUKO – Galyna Guliala
Ivan NAVI – All for the love
ANNA MARIA – My Road
КiRA MAZUR – Дихати
Braii – Maybe
KAZKA – Apart
LAUD
KHAYAT – Ever
Freedom jazz
VERA KEKELIA – Wow
MARUV – Bang
Brunettes Shoot Blondes – Houston
BAHROMA – Назавжди-Навсегда
До речі, деякі країни вже визначилися з учасниками.Так, наприклад, Францію представлятиме хлопець у жіночому образі Білал Хассані з піснею Roi.