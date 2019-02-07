Даша Астаф’єва потішила фанатів новою сексуальною фотосесією.

Даша Астаф’єва опублікувала фотографії з чуттєвої фотосесії на своїй сторінці в Instagram.

На знімку дівчина в бежевому купальнику і з блискітками на голому тілі.

Пости зібрали вже понад 17 тис. лайків і сотні захоплених коментарів від підписників.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 7 Фев 2019 в 4:50 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 7 Фев 2019 в 4:49 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 7 Фев 2019 в 4:47 PST

Фотосесію зробили ще минулого року, судячи з постів у соціальних мережах фотографа Petra Rubar, однак Даша Астаф’єва опублікувала знімки лише зараз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PETRA RUBAR фотограф Киев (@petra_rubar) 13 Сен 2018 в 6:14 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PETRA RUBAR фотограф Киев (@petra_rubar) 12 Сен 2018 в 11:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PETRA RUBAR фотограф Киев (@petra_rubar) 12 Сен 2018 в 3:30 PDT













Даша Астаф’єва у спокусливій фотосесії з глибоким декольте / 3 фотографии

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф’єва опублікувала відверте фото у напівпрозорій сукні.