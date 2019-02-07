Даша Астаф’єва потішила фанатів новою сексуальною фотосесією.
Даша Астаф’єва опублікувала фотографії з чуттєвої фотосесії на своїй сторінці в Instagram.Читайте: Повелителька пакетів і пляшок! Даша Астаф'єва у бікіні в океані
На знімку дівчина в бежевому купальнику і з блискітками на голому тілі.
Пости зібрали вже понад 17 тис. лайків і сотні захоплених коментарів від підписників.
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Фотосесію зробили ще минулого року, судячи з постів у соціальних мережах фотографа Petra Rubar, однак Даша Астаф’єва опублікувала знімки лише зараз.
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Даша Астаф’єва у спокусливій фотосесії з глибоким декольте / 3 фотографии
Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф’єва опублікувала відверте фото у напівпрозорій сукні.