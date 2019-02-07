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Даша Астаф’єва у спокусливій фотосесії з глибоким декольте

Даша Астаф’єва потішила фанатів новою сексуальною фотосесією.

Астафьева

Даша Астаф’єва опублікувала фотографії з чуттєвої фотосесії на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку дівчина в бежевому купальнику і з блискітками на голому тілі.

Пости зібрали вже понад 17 тис. лайків і сотні захоплених коментарів від підписників.

 

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Фотосесію зробили ще минулого року, судячи з постів у соціальних мережах фотографа Petra Rubar, однак Даша Астаф’єва опублікувала знімки лише зараз.

 

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Публикация от PETRA RUBAR фотограф Киев (@petra_rubar)

 

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Публикация от PETRA RUBAR фотограф Киев (@petra_rubar)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от PETRA RUBAR фотограф Киев (@petra_rubar)

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Даша Астаф’єва у спокусливій фотосесії з глибоким декольте / 3 фотографии

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф’єва опублікувала відверте фото у напівпрозорій сукні.

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